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В России предложили ввести новые детские выплаты
Предлагается начислять 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на счет.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. Об этом сообщил RT, в распоряжении которого есть копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Петунин отметил, что программа материнского капитала положительно действует на демографическую ситуацию, но нужно расширить меры поддержки для большего эффекта. Такой мерой он назвал открытие банковских счетов для новорожденных и начислением туда средств из федерального бюджета, чтобы ими молодые люди пользовались до совершеннолетия.

Он предложил начислять туда 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на счет.

Оставшиеся после выплат средства Петунин предложил распределять равномерно между несовершеннолетними гражданами до их совершеннолетия.

По его словам, такая практика действует в нескольких нефтедобывающих стран и может стать стимулом для повышения рождаемости в стране.