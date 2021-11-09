В октябре в Рязанской области родились Мирон, Станислава и Демьян
Главное управление ЗАГС по Рязанской области назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в октябре.
В региональном управлении ЗАГС
Чаще всего мальчиков называли Андреями, Максимами, Александрами, Артемами, Егорами, Кириллами, Никитами и Иванами. Девочек — Софиями, Викториями, Анастасиями, Аннами, Верониками, Валериями, Василисами.
Самые редкие имена среди мальчиков — Мирон, Родион, Яков, Демьян, Платон. Помимо этого, в Рязанской области родились Зоя, Ярослава, Станислава, Пелагея, Лукерья.