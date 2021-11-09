В Касимовском районе незаконно ловили рыбу

Полиция проверяла местную акваторию и заметила на реке Ксегжа у деревни Балабаново на воде лодку, из которой мужчина бил острогой рыбу.

В Касимовском районе задержали жителя соседней области, который незаконно добывал рыбу острогой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция проверяла местную акваторию и заметила на реке Ксегжа у деревни Балабаново на воде лодку, из которой мужчина бил острогой рыбу.

Оперативники потребовали рыбака причалить к берегу. Выяснилось, что ее ловил 48-летний житель соседней области. Его задержали. Полиция изъяла острогу и семь экземпляров щуки.