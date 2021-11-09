В ДТП на окраине Рязани пострадали два человека

Примерно в 7:45 напротив территории «Химик 2» строение 277 55-летняя женщина на Ford Focus столкнулась с Ford Focus, которым управлял 43-летний рязанец.

В ДТП, произошедшем утром во вторник, 9 ноября, на Ряжском шоссе, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Примерно в 7:45 напротив территории «Химик 2» строение 277 55-летняя женщина на Ford Focus столкнулась с Ford Focus, которым управлял 43-летний рязанец.

Пострадали два пассажира второго автомобиля 28 и 39 лет, они обращались за помощью врачей. Проводится проверка.