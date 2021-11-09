Семнадцатилетний подросток распространял в Рязани наркотики

В октябре 2021 года подозреваемый оборудовал в городе «закладку» с наркотиками. Преступную деятельность пресекла полиция.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который пытался распространить наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В октябре 2021 года подозреваемый оборудовал в городе «закладку» с наркотиками. Преступную деятельность пресекла полиция.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенном в группе лиц по предварительному сговору»). Расследование продолжается.