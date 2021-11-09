Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что на Багамы можно летать дважды в неделю рейсами Москва — Нассау. В Иран можно попасть через Москву или Сочи. В Нидерланды запустили семь рейсов в неделю из Москвы в Амстердам, два в Эйндховен. Также в Амстердам можно улететь из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

В Норвегию восстановили сообщение по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло, также через Москву можно попасть в Оман. В Словению восстановили маршрут Москва — Любляна, а в Тунис Москва — Монастир и Санкт-Петербург — Монастир.

Кромке того, можно улететь в Стокгольм, Гетерберг (Швеция), Бангкок, Пхукет (Таиланд). Также с 9 ноября Россия сняла ограничения на перелеты в Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию, Финляндию. Выросло число рейсов до Албании, Болгарии, Венесуэлы, Венгрии, Мальты, Македонии, Франции, Германии, Греции, Испании, Италии, Мальдив.

С правилами посещения стран рекомендуется ознакомиться на официальных сайтах посольств и консульств.