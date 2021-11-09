\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
Срд, 10
Чтв, 11
ЦБ USD 71.4 -0.09 09/11
ЦБ EUR 82.54 -0.27 09/11
Нал. USD 70.7 / 72.80 09:26
Нал. EUR 82.3 / 83.2 09:26
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
9 578
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
21 853
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
7 086
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
16 091
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что на Багамы можно летать дважды в неделю рейсами Москва — Нассау. В Иран можно попасть через Москву или Сочи. В Нидерланды запустили семь рейсов в неделю из Москвы в Амстердам, два в Эйндховен. Также в Амстердам можно улететь из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

В Норвегию восстановили сообщение по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло, также через Москву можно попасть в Оман. В Словению восстановили маршрут Москва — Любляна, а в Тунис Москва — Монастир и Санкт-Петербург — Монастир.

Кромке того, можно улететь в Стокгольм, Гетерберг (Швеция), Бангкок, Пхукет (Таиланд). Также с 9 ноября Россия сняла ограничения на перелеты в Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию, Финляндию. Выросло число рейсов до Албании, Болгарии, Венесуэлы, Венгрии, Мальты, Македонии, Франции, Германии, Греции, Испании, Италии, Мальдив.

С правилами посещения стран рекомендуется ознакомиться на официальных сайтах посольств и консульств.