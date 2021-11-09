Прокурор запросил для экс-мэра Рязани Сергея Карабасова шесть лет тюрьмы

На заседании выступила прокуратура, которая высказала свою позицию, что у Карабасова возник план хищения денежных средств и он внес ложные сведения в акт приемки работ по установке детской площадки.

Во вторник, 9 ноября, в Советском районном суде прошло заседание по делу экс- мэра городской администрации Сергея Карабасова. На нем судья выслушал прения сторон.

На заседании выступил прокурор, который высказал свою позицию, что у Карабасова возник план хищения денежных средств и он внес ложные сведения в акт приемки работ по установке детской площадки. Вместе с ним в хищении денежных средств приняли участие начальник управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалев и руководитель ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов.

В связи с этим прокуратура потребовала признать виновным Сергея Карабасова в совершении преступления и назначить шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти в течение трех лет.

Игоря Ковалева прокуратура потребовала признать виновным в совершении преступления и назначить пять лет лишения свободы и назначить штраф в 70 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти в течение двух лет.

Михаила Пузанова потребовали признать виновным и назначить четыре года со штрафом в 50 тысяч рублей.

Время подсудимых содержания под стражей и время домашнего ареста сторона обвинения попросила учитывать.

Потерпевшая сторона в виде юриста мэрии, подчеркнула, что оборудование, которое значится в муниципальном контракте, есть в наличии и используется по назначению.

Юрист отметила, что нельзя говорить об ущербе, причененном городу.

На следующем заседании выступит защита. Его время пока не назначено.