Правила русского языка решили обновить

Предложение выдвинули в Минпросвещение. Как указано в постановлении правительства, сейчас русский язык опирается на правила 1956 года.

В России предложили актуализировать правила орфографии русского языка. Об этом передает РИА Новости .

Предложение выдвинули в Минпросвещение. Как указано в постановлении правительства, сейчас русский язык опирается на правила 1956 года. Отмечается, что за это время произошли изменения, появились новые слова, типы слов, конструкции, которые не регулируются существующими правилами, а также единицы, которые стоят между словами и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие.

В Минпросвещения отметили, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному языку. Документ планируют разработать к концу 2021 года.