Под Воронежем в ДТП погибли пять человек

Погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир Lada, водитель и две девочки 14 и 8 лет, ехавшие в иномарке.

В Воронежской области в Верхнемамонском районе на 717 километре дороги М4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 8 ноября, примерно в 23:40 столкнулись Lada Priora, за рулем которой был 28-летний житель Эртильского района и Toyota Rav4 под управлением 48-летнего жителя столицы.

Погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир Lada, водитель и две девочки 14 и 8 лет, ехавшие в иномарке.

Проводится проверка.