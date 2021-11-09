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Под Воронежем в ДТП погибли пять человек
Погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир Lada, водитель и две девочки 14 и 8 лет, ехавшие в иномарке.

В Воронежской области в Верхнемамонском районе на 717 километре дороги М4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 8 ноября, примерно в 23:40 столкнулись Lada Priora, за рулем которой был 28-летний житель Эртильского района и Toyota Rav4 под управлением 48-летнего жителя столицы.

Погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир Lada, водитель и две девочки 14 и 8 лет, ехавшие в иномарке.

Проводится проверка.