Около рязанского кладбища сняли очередь из катафалков

Горожане засняли траурный «кортеж» из десятков похоронных машин и столько же ритуальный автомобилей около церкви.

Около кладбища в Рязани сняли очередь из катафалков. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Горожане засняли траурный «кортеж» из десятков похоронных машин и столько же ритуальных автомобилей около церкви. Отмечается, что в неделю появляется два-три ряда новых могил, а среди умерших стало больше рязанцев в возрасте до 40 лет.

«Если раньше у нас было свободное время, то сейчас у нас весь рабочий процесс сосредоточен вплоть до минуты, и складские рабочие, и менеджеры работают так, что времени совсем не хватает», — сообщила руководитель рязанского ритуального магазина.

В сообщении отмечают, что нагрузка на похоронные агентства увеличилась минимум в два раза.