На трёх рязанских улицах во вторник отключат холодную воду
Причина — аварийные работы на водопроводе.
На трёх улицах Рязани во вторник, 9 ноября, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на
С 10:00 до 17:00 без ресурса останутся:
- 3-й Новопавловский проезд, дома №№ 12, 18;
- улица Высоковольтная, дома №№ 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31 корпус 1, 31, 31 корпус 2, 33 корпус 1, 35, 37;
- улица Шевченко, дома №№ 76 корпус 1, 78.
Причина отключения — аварийные работы на водопроводе.