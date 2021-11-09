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На трёх рязанских улицах во вторник отключат холодную воду
Причина — аварийные работы на водопроводе.

На трёх улицах Рязани во вторник, 9 ноября, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте мэрии.

С 10:00 до 17:00 без ресурса останутся:

  • 3-й Новопавловский проезд, дома №№ 12, 18;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31 корпус 1, 31, 31 корпус 2, 33 корпус 1, 35, 37;
  • улица Шевченко, дома №№ 76 корпус 1, 78.

Причина отключения — аварийные работы на водопроводе.