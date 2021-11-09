На севере Москвы нашли тела аспиранта биофака МГУ и студентки

23-летний молодой человек был уроженцем Казани, а 20-летняя девушка приехала из Омска.

На севере Москвы нашли тела аспиранта биофака МГУ и студентки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела молодых людей нашли в квартире на Большой Академической улице.

В правоохранительных органах уточнили, что 23-летний молодой человек был уроженцем Казани, а 20-летняя девушка приехала из Омска.

Также сообщается, что в полицию накануне обратился отец аспиранта. Он рассказал, что получил от сына сообщение, в котором он говорит о планах совершить суицид. Эту версию рассматривают как основную.

Источник добавил, что молодой человек был преподавателем.