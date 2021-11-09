На автора роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина завели дело
В квартирах всей съемочной группы прошли обыски. Создателей обвиняют в тяжком хулиганстве по части 3 статьи 213 УК РФ.
На автора роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина — Андрея Клочкова — завели уголовное дело. Об этом в
В сообщении говорится, что в квартирах всей съемочной группы прошли обыски. Создателей обвиняют в тяжком хулиганстве по части 3 статьи 213 УК
Отмечается, что ролик вышел еще месяц назад и изначально к нему претензий ни у кого не было.