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На автора роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина завели дело
В квартирах всей съемочной группы прошли обыски. Создателей обвиняют в тяжком хулиганстве по части 3 статьи 213 УК РФ.

На автора роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина — Андрея Клочкова — завели уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил Андрей Пивоваров.

В сообщении говорится, что в квартирах всей съемочной группы прошли обыски. Создателей обвиняют в тяжком хулиганстве по части 3 статьи 213 УК Р. Ф. По информации Пивоварова, оно было в видео, где Наливкин решил проблему некачественных остановок при помощи гранатомета.

Отмечается, что ролик вышел еще месяц назад и изначально к нему претензий ни у кого не было.