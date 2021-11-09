В Казани мужчине, подозреваемому в изнасиловании, предъявили обвинение в убийстве 25 пожилых женщин

Уроженца Татарстана Радика Т. пытались найти более 10 лет.

В Казани предъявили обвинение 38-летнему мужчине. Его подозревают в убийстве более 25 пенсионерок, пишет « МК ».

По данным портала, Радик Т. нападал на женщин в возрасте от 75 до 90 лет в разных городах: Уфе, Казани, Перми, Йошкар-Оле, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Челябинске, Иванове, Кирове, Ижевске и Москве. Мужчина изучал информацию об одиноких пенсионерках, после ждал их около подъезда. Он представлялся соцработником или сотрудником ЖЭКа, попадал к ним в квартиры. Там он насиловал, а затем душил женщин.

В Уфе, по информации журналистов, мужчина убил трех пенсионерок: одну при помощи пояса от халата, других — используя удавку. В Казани и Ижевске для преступлений он использовал веник, подушку, провод от утюга и фартук.

Мужчина признался на допросе, что жертв выбирал случайно. «Кого у подъезда встречал, кого возле магазина. Потом до дома провожал. Иногда они звали сами, иногда напрашивался к ним», — рассказал подозреваемый.

Его пытались найти в течении 10 лет. Несколько раз он попадал в обзор камер видеонаблюдения, однако его не могли поймать. За информацию о подозреваемом объявляли вознаграждение в три миллиона рублей. Задержать его смогли только в декабре 2020 года при помощи генетической экспертизы.

Отмечается, что Радик Т. ранее был судим за кражу. Он утверждал, что главным мотивом преступлений было ограбление, поскольку «голодал и жил на улице». Однако, как утверждают психологи, подозреваемому доставляло удовольствие сам факт убийства.