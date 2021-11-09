Минкульт проверит состояние Рязанского кремля

В кремле разрушаются крыши и части стен элементов архитектурного ансамбля, от некоторых строение строительные леса не убирались долгие годы, из-за чего ржавчина въелась в побелку.

Управление Минкультуры России проверит нарушения законодательства в содержании Рязанского кремля как объекта культурного наследия. Информация об этом появилась в группе Рязанского областного радио «ВКонтакте».

В кремле разрушаются крыши и части стен элементов архитектурного ансамбля, от некоторых строение строительные леса не убирались долгие годы, из-за чего ржавчина въелась в побелку. Также разрушается чугунная ограда набережной, многие секции могут упасть с обрыва. Их пытались закрепить проволок.

Из-за этих разрушений в федеральный минкульт отправляли запрос, чтобы выяснить, будут ли приняты меры. В ведомстве ответили, что состояние памятника архитектуры проверят.