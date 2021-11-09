Коммунальные службы Рязани перешли на режим повышенной готовности
Колонны техники с запасами пескосоляной смеси и реагента готовы приступить к обработке дорог в любой момент.
Коммунальные службы Рязани перешли на режим повышенной готовности. Об этом
В дирекции благоустройства рассказали, что дорожная техника находится на дежурстве в режиме повышенной готовности. Во всех районах города составлены бригады рабочих, которые будут вручную убирать снег на переходах, остановках и тротуарах.
Руководитель дирекции благоустройства Андрей Ковалев отметил, что колонны техники с запасами пескосоляной смеси и реагента готовы приступить к обработке дорог в любой момент.
Городские службы попросили рязанских автомобилистов быть внимательными на дорогах в период выпадения осадков, а также сменить летнюю резину на зимнюю.