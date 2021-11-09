Исполняющим обязанности главы администрации Сапожковского района назначили Александра Курлаева
Предыдущий глава ведомства Виктор Боярченков умер 5 ноября.
И.о. главы администрации Сапожковского района назначили Александра Курлаева. Информация была опубликована на сайте ведомства.
Курлаев занимал должность управляющего делами администрации.
Предыдущий глава райадминистрации, Виктор Боярченков, умер 5 ноября. По неофициальным данным, причиной смерти чиновника стало онкологическое заболевание. Ему было 54 года.
Фото: личная страница Александра Курлаева «ВКонтакте»