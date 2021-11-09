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Глава Роспотребнадзора потребовала продлить локдаун
Анна Попова отметила, что за период нерабочих дней показатели заболеваемости в регионах снизились.

Глава Роспотребнадзора потребовала продлить локдаун. Об этом пишет URA.RU.

На президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом Анна Попова отметила, что за период нерабочих дней показатели заболеваемости в регионах снизились.

По ее словам, темп прироста заболевших составил 2,8 процента против 18 процентов до введения локдауна. Также она уточнила, что люди с возрасте от 18 до 49 лет стали реже заболевать, а количество заболевших растет у россиян в возрасте от 65 лет и старше.

Попова сказала, что ограничения и пропуски по QR-кодам в некоторых регионах продлили обоснованно.

Глава Роспотребнадзора заявила, что действие мер по борьбе с коронавирусом в России необходимо продлить и усилить контроль за их исполнением.