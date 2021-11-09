Глава Роспотребнадзора потребовала продлить локдаун. Об этом
На президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом Анна Попова отметила, что за период нерабочих дней показатели заболеваемости в регионах снизились.
По ее словам, темп прироста заболевших составил 2,8 процента против 18 процентов до введения локдауна. Также она уточнила, что люди с возрасте от 18 до 49 лет стали реже заболевать, а количество заболевших растет у россиян в возрасте от 65 лет и старше.
Попова сказала, что ограничения и пропуски по QR-кодам в некоторых регионах продлили обоснованно.
Глава Роспотребнадзора заявила, что действие мер по борьбе с коронавирусом в России необходимо продлить и усилить контроль за их исполнением.