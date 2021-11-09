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Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства Гвардейского сквера в Рязани
Зона стала победителем рейтингового голосования нацпроекта «Жильё и городская среда» в Железнодорожном районе.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства Гвардейского сквера в Октябрьском городке. Глава горадминистрации рассказала об этом на странице в соцсети «Вконтакте».

По словам Сорокиной, на вторник, 9 ноября, она запланировала совещание с ресурсоснабжающими организациями. На нём собравшиеся должны обсудить этапы дальнейшего благоустройства сквера.

Работы в рамках поддержки местных инициатив начались в 2021 году. В настоящее время специалисты расчищают территорию, вывозят мусор и удаляют аварийные деревья и дикорастущую поросль.

Отмечается, что в 2021 году Гвардейский сквер стал лидером рейтингового голосования нацпроекта «Жильё и городская среда» в Железнодорожном районе Рязани. Работы продолжатся и в 2022 году.

Ранее проходило общественное обсуждение по благоустройству сквера. Большинство пришедших согласились с необходимостью расчистки зоны и создания необходимой инфраструктуры: установки урн и лавочек, устройства тропинок. Тогда же местные жители высказались о необходимости озеленения территории, а молодые семьи поддержали создание детской игровой и спортивной зон.

«Благоустройство Гвардейского сквера — это амбициозный и сложный проект, предстоит очень большой объем работ. Но рязанцы захотели преобразить это пространство, и мы поддерживаем эту инициативу. Взялись за проект и реализуем все намеченное», — заявила Елена Сорокина.