Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 50 тысяч

За сутки в Рязанской области зафиксировали 248 новых случаев заражения.

В Рязанской области с начала пандемии коронавирусом заболели 50 137 человек. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 248 новых случаев заражения.

За сутки скончались 19 человек, всего с начала пандемии — 1561. За сутки выздоровели 127 человек, всего число вылечившихся достигло 43 281.

В России за сутки выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 8 873 655.

За сутки выздоровели 32 036 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 619 596 человек.

За сутки скончались 1 211 человек, всего 249 215.