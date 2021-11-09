Андрей Макаров: проект бюджета гарантирует обеспечение «Народной программы»

Глава бюджетного комитета Госдумы вместе с другими депутатами обсудил поправки в главный финансовый документ страны.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров вместе с другими депутатами обсудил поправки в главный финансовый документ страны. Как сообщает сайт правительства Рязанской области, в понедельник, 8 ноября, парламентарий рассказал, что документ «обеспечит выполнение всех социальных обязательств».

В обсуждении поправок, внесенных «Единой Россией» перед вторым чтением документа, участвовал министр финансов России Антон Силуанов. В изменениях речь шла об увеличении финансирования мер поддержки людей с ограниченными возможностями, системы здравоохранения, молодежи, развития дорожной сети в регионах, и социальной инфраструктуры села и устранения цифрового неравенства.

По словам Андрея Макарова, документ «гарантирует обеспечение безусловного выполнения послания президента России, поручений главы государства и «Народной программы». «Он обеспечивает выполнение всех социальных обязательств. Наши оппоненты говорили о сокращении расходов на здравоохранение, образование. Это была откровенная ложь. Очень важно донести до избирателей, против чего голосуют наши оппоненты. Рассказать о тех решениях, которые мы предлагаем для людей. За этот бюджет не стыдно голосовать», — подчеркнул Андрей Макаров.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что поправки направлены на развитие экономики и поддержку граждан. «Усиливаются приоритеты, заложенные в бюджете. Он позволяет найти ресурсы и обеспечить предложения финансированием», — сказал чиновник.