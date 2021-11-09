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Андрей Макаров: проект бюджета гарантирует обеспечение «Народной программы»
Глава бюджетного комитета Госдумы вместе с другими депутатами обсудил поправки в главный финансовый документ страны.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров вместе с другими депутатами обсудил поправки в главный финансовый документ страны. Как сообщает сайт правительства Рязанской области, в понедельник, 8 ноября, парламентарий рассказал, что документ «обеспечит выполнение всех социальных обязательств».

В обсуждении поправок, внесенных «Единой Россией» перед вторым чтением документа, участвовал министр финансов России Антон Силуанов. В изменениях речь шла об увеличении финансирования мер поддержки людей с ограниченными возможностями, системы здравоохранения, молодежи, развития дорожной сети в регионах, и социальной инфраструктуры села и устранения цифрового неравенства.

По словам Андрея Макарова, документ «гарантирует обеспечение безусловного выполнения послания президента России, поручений главы государства и «Народной программы». «Он обеспечивает выполнение всех социальных обязательств. Наши оппоненты говорили о сокращении расходов на здравоохранение, образование. Это была откровенная ложь. Очень важно донести до избирателей, против чего голосуют наши оппоненты. Рассказать о тех решениях, которые мы предлагаем для людей. За этот бюджет не стыдно голосовать», — подчеркнул Андрей Макаров.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что поправки направлены на развитие экономики и поддержку граждан. «Усиливаются приоритеты, заложенные в бюджете. Он позволяет найти ресурсы и обеспечить предложения финансированием», — сказал чиновник.

Изменения усиливают социальную направленность бюджета. Особое внимание в документе уделено здравоохранению. Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Р. Ф., депутат Дмитрий Хубезов отметил значимость обеспечения пациентов противовирусными препаратами. Комментируя дополнения, предложенные в проект бюджета, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил их актуальность. «Для региона это имеет большое значение. В областном законопроекте о бюджете также акцент сделан на социальной сфере, на всех задачах, которые поручили нам решить жители области, поддержав региональную часть Народной программы», — заявил глава региона.