Застройщик «Мармакс» включил опцию «теплый пол» в стандарты своего жилья

Это уникальное предложение на рынке Рязанского региона.

Девелоперская компания «Мармакс» повышает стандарты качества в своих жилых комплексах. В базовую отделку квартир входит опция «теплый пол». Это уникальное предложение на рынке Рязанского региона.

Зоны, в которых присутствует данная опция, отличаются в зависимости от проекта. Так, в ряде проектов это коридор и ванная, в других дополнительно предусмотрен теплый пол в зоне кухни.

Компания «Мармакс» индивидуально подходит к каждому клиенту, поэтому по желанию покупателя зоны теплого пола при приобретении квартиры можно увеличить за дополнительную плату.

Теплые полы — технология, соответствующая современным стандартам энергоэффективности, принятым для «зеленого» строительства. Их важные преимущества — удобство, комфорт, безопасность и экономичность. В климатической зоне средней полосы России это практически незаменимая функция.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» строит дома бизнес- и премиум-класса. Занимает 3-е место в России по потребительским качествам в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Финалист нескольких номинаций федеральной премии URBAN AWARDS-2021.

Компания уделяет особое внимание архитектуре и инфраструктуре в своих проектах. Привлекает европейское архитектурное бюро с мировым именем, лучшие студиями ландшафтного проектирования и дизайна. «Мармакс» первыми в Рязани спроектировали и запустили коворкинги, фитнес-клубы, детские игровые комнаты в жилых комплексах для жителей. Также компания создает уникальные концепции благоустройства дворов и придомовой территории.