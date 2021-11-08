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Во Внукове задержали двоих россиян с килограммом кокаина в желудке
Мужчины пытались перевезти наркотики из Бразилии.

Как рассказали журналистам в Федеральной таможенной службе, мужчины пытались доставить наркотики из Бразилии. Их задержали при проведении контроля пассажиров рейса «Стамбул — Москва».

«Рентгеноскопическое исследование брюшной полости мужчин показало наличие посторонних предметов. Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин», — сказано в сообщении ФТС.

Общая масса наркотиков составила 961 грамм.

Отмечается, что ранее мужчин судили за особо тяжкие преступления. Были возбуждены дела по пункту «в», части 2 и части 3 статьи 229.1 УК РФ.

Видео и изображения: telegram-канал Mash