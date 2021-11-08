Власти напомнили рязанцам об обязательной вакцинации до 1 декабря

На прошлой неделе первый компонент получили 27 тысяч рязанцев, 10 тысяч привили второй раз. Более четырех тысяч жителей области прошли ревакцинацию.

До 1 декабря в Рязанской области сотрудники социально значимых сфер должны полный цикл вакцинации. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«По распоряжению Роспотребнадзора организации и предприятия в социально значимых сферах должны до 1 ноября привить 80% сотрудников первым компонентом вакцины, а до 1 декабря пройти полный цикл вакцинации.

Отмечается, что на прошлой неделе первый компонент получили 27 тысяч рязанцев, 10 тысяч привили второй раз. Более четырех тысяч жителей области прошли ревакцинацию.

Всего в регионе по состоянию на 8 ноября привились 411 тысяч человек, ревакцинировали — 52,1 тысяч.