\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 71.4 -0.09 09/11
ЦБ EUR 82.54 -0.27 09/11
Нал. USD 71.05 / 71.80 13:14
Нал. EUR 82.16 / 82.94 14:47
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
9 003
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
21 220
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
6 617
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
15 599
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В середине ноября в центральную Россию придет метеорологическая зима
Первые ее признаки появятся уже на этой неделе.

Россиян предупредили о наступлении метеорологической зимы. Соответствующий прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило агентство ТАСС.

По его словам, первые признаки зимы появятся уже на этой неделе. В Центральной России пройдут снегопады и сформируется снежный покров до трех-восьми сантиметров.

«На Центральную Россию надвигается метеорологическая зима. В предстоящую неделю погода поменяет статус с „глубокой осени“ на „предзимье“. Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — рассказал он.

Первые заморозки придут уже во вторник. Тогда появится уже первый временный покров высотой примерно один сантиметр.

«Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 метров в секунду по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5-7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам», — отметил метеоролог.

В среду осадков не будет, однако температура опустится до -7 градусов. В четверг днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в утренние часы возможен ледяной дождь. В пятницу и субботу ожидается преимущественно дождь, а в воскресенье — влажные снегопады, которые в понедельник уже сменятся снегопадами в твердой фазе.

«В понедельник осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до нуля — минус пяти градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см). 15 ноября наступит метеорологическая зима», — заключил метеоролог.