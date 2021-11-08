В середине ноября в центральную Россию придет метеорологическая зима

Первые ее признаки появятся уже на этой неделе.

Россиян предупредили о наступлении метеорологической зимы. Соответствующий прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило агентство ТАСС .

По его словам, первые признаки зимы появятся уже на этой неделе. В Центральной России пройдут снегопады и сформируется снежный покров до трех-восьми сантиметров.

«На Центральную Россию надвигается метеорологическая зима. В предстоящую неделю погода поменяет статус с „глубокой осени“ на „предзимье“. Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — рассказал он.

Первые заморозки придут уже во вторник. Тогда появится уже первый временный покров высотой примерно один сантиметр.

«Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. При плотном нордическом ветре с порывами до 12-17 метров в секунду по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5-7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам», — отметил метеоролог.

В среду осадков не будет, однако температура опустится до -7 градусов. В четверг днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в утренние часы возможен ледяной дождь. В пятницу и субботу ожидается преимущественно дождь, а в воскресенье — влажные снегопады, которые в понедельник уже сменятся снегопадами в твердой фазе.

«В понедельник осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до нуля — минус пяти градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см). 15 ноября наступит метеорологическая зима», — заключил метеоролог.