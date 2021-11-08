В Саратовской области скончался второй ребенок, забравшийся на вагон поезда

В Саратовской области скончался мальчик, забравшийся на вагон поезда. Об этом сообщил «
Ребенок попал в клинику с 90% ожогов тела.
«Врачи сделали все возможное, но спасти мальчика не удалось», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка. На вагон поезда, стоявшего на путях, забрались 11-летняя девочка и ее 13-летний брат.
Дети коснулись проводов высокого напряжения, которые проходили над путями. Девочка погибла на месте.
После произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).