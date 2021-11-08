В Саратовской области скончался второй ребенок, забравшийся на вагон поезда

На вагон поезда, стоявшего на путях, забрались 11-летняя девочка и ее 13-летний брат.

В Саратовской области скончался мальчик, забравшийся на вагон поезда. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Ребенок попал в клинику с 90% ожогов тела.

«Врачи сделали все возможное, но спасти мальчика не удалось», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка. На вагон поезда, стоявшего на путях, забрались 11-летняя девочка и ее 13-летний брат.

Дети коснулись проводов высокого напряжения, которые проходили над путями. Девочка погибла на месте.

После произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).