В РЖД планируют ввести обязательные QR-коды для пассажиров поездов

Поручение дано «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации».

В РЖД планируют ввести обязательные QR-коды для пассажиров поездов. Об этом сообщил telegram-канал Vgudok .

В распоряжении редакции появился документ с подписью начальника Управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова. Уточняется, что на все устройства контроля электронных билетов установят специальное программное обеспечение, а проводников подготовят к работе.

Поручение дано «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации».

Отчет о проделанной работе Жуков требует предоставить до 15 ноября.