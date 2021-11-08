В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1542.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 8 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1542.

За сутки коронавирусом заболел 241 человек, всего с начала пандемии — 49 889. За сутки выздоровели 43 человека, всего число вылечившихся достигло 43 154.

В России за сутки выявили 39 400 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 8 834 495.

За сутки выздоровели 25 582 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 587 560 человек.

За сутки скончались 1 190 человек, всего — 248 004.