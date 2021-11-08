В Рязанской области во вторник ожидаются гололед и мокрый снег

В регионе похолодает до +4 градусов.

В Рязанской области во вторник ожидаются сильный ветер и мокрый снег. Прогноз на 9 ноября опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области будут небольшие, местами умеренные осадки: дождь, мокрый снег. Местами на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на северный, 7-12 м/c. Местами порывы достигнут скорости 15-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью и днем — от -1 до +4 градусов.