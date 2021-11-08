В Рязанской области не планируют вводить дистанционное обучение в школах

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил региональный минобр.

В Рязанской области не планируют вводить дистанционное обучение в школах. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил региональный минобр.

В ведомстве подчеркнули, что решение о переходе на «дистанционку» будут принимать с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Учащиеся средних профессиональных учебных заведений с 8 ноября выходят на занятия в соответствии с календарными учебными графиками в очном режиме. В настоящее время перехода на дистанционное обучение не планируется. Решение принимается с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении министерства.