В Рязанской области на железнодорожном переезде ВАЗ врезался в поезд
Пострадали двое. За рулём был мужчина без прав.
В Рязанской области при столкновении автомобиля с поездом пострадали двое. Об этом
Авария случилась 7 ноября в 10:45 на регулируемом железнодорожном переезде.
По предварительным данным, 23-летний житель Милославского района на ВАЗ-21099 без прав на «красный» выехал на переезд и врезался в поезд «Тамбов-Москва».
Пострадали водитель и 18-летний пассажир автомобиля. Обстоятельства ДТП уточняются.