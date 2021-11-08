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В Рязанской области на железнодорожном переезде ВАЗ врезался в поезд
Пострадали двое. За рулём был мужчина без прав.

В Рязанской области при столкновении автомобиля с поездом пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба Скопинской ГИБДД.

Авария случилась 7 ноября в 10:45 на регулируемом железнодорожном переезде.

По предварительным данным, 23-летний житель Милославского района на ВАЗ-21099 без прав на «красный» выехал на переезд и врезался в поезд «Тамбов-Москва».

Пострадали водитель и 18-летний пассажир автомобиля. Обстоятельства ДТП уточняются.