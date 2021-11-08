В Рязани завершили первый этап благоустройства сквера на улице Песоченской

Работы проинспектировала глава городской администрации Елена Сорокина.

В Рязани подрядчик завершил первый этап благоустройства сквера «Вишневый сад». Ход работ проинспектировала глава горадминистрации Елена Сорокина.

Речь идет о сквере по улице Песоченской. Идею возродить ранее существовавший на территории вишневый сад подали жители поселка Шереметьево-Песочня в 2017 году. Проект стал пилотным в рамках реализации областной программы поддержки местных инициатив.

Подрядчик уже заасфальтировал пешеходные дорожки, установил детский игровой комплекс и многофункциональную площадку для игры в футбол и стритбол, выделил зону с уличными тренажерами. Также активисты высадили именные вишневые деревья и установили стелу «Вишня». Благоустраивается «тихая зона» сквера.

Все запланированные работы выполнены в срок. Второй этап благоустройства продолжат в 2022 году. Рабочим предстоит установить лавочки и урны, сделать освещение от Дубовой аллеи до «Вишневого сада» и провести озеленение.

«Люди довольны тем, какой получается эта территория — из-за удачного зонирования здесь есть место для отдыха горожан всех возрастов. Сквер „Вишневый сад“ действительно объединяет жителей микрорайона, став одним из самых любимых мест для прогулок», — заключила Елена Сорокина.