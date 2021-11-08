\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 71.4 -0.09 09/11
ЦБ EUR 82.54 -0.27 09/11
Нал. USD 70.90 / 71.90 16:01
Нал. EUR 82.21 / 82.95 16:28
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
9 283
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
21 537
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
6 829
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
15 832
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани завершили первый этап благоустройства сквера на улице Песоченской
Работы проинспектировала глава городской администрации Елена Сорокина.

В Рязани подрядчик завершил первый этап благоустройства сквера «Вишневый сад». Ход работ проинспектировала глава горадминистрации Елена Сорокина.

Речь идет о сквере по улице Песоченской. Идею возродить ранее существовавший на территории вишневый сад подали жители поселка Шереметьево-Песочня в 2017 году. Проект стал пилотным в рамках реализации областной программы поддержки местных инициатив.

Подрядчик уже заасфальтировал пешеходные дорожки, установил детский игровой комплекс и многофункциональную площадку для игры в футбол и стритбол, выделил зону с уличными тренажерами. Также активисты высадили именные вишневые деревья и установили стелу «Вишня». Благоустраивается «тихая зона» сквера.

Все запланированные работы выполнены в срок. Второй этап благоустройства продолжат в 2022 году. Рабочим предстоит установить лавочки и урны, сделать освещение от Дубовой аллеи до «Вишневого сада» и провести озеленение.

«Люди довольны тем, какой получается эта территория — из-за удачного зонирования здесь есть место для отдыха горожан всех возрастов. Сквер „Вишневый сад“ действительно объединяет жителей микрорайона, став одним из самых любимых мест для прогулок», — заключила Елена Сорокина.