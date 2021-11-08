В Рязани вновь прошли рейды по соблюдению масочного режима

В Рязани вновь прошли рейды по соблюдению масочного режима

В Рязани вновь прошли рейды по соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рейды провели в понедельник, 8 ноября, на остановках и в общественном транспорте в Московском районе. С 36 рязанцами провели разъяснительные беседы, еще на одного человека составили административный протокол.

Также работники проверили наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов, троллейбусов и в общественных местах.

Рейды продолжаются.