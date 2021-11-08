В Рязани открыли памятник Феликсу Дзержинскому

Церемония прошла 8 ноября — в день памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В Рязани напротив Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония прошла 8 ноября — в День памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Памятник открыли начальник регионального УФСБ Сергей Ерофеев и глава областного УМВД Владимир Алай. Они возложили цветы к монументу.

Владимир Алай назвал памятник олицетворением «благородного дела ­­­- защиты от преступных посягательств Родины и общества, охраны общественного порядка и общественной безопасности». Сергей Ерофеев выразил руководству и сотрудникам уголовного розыска признательность и уважение за увековечение памяти Дзержинского на территории управления.

После оружейного салюта сотрудники и ветераны уголовного розыска возложили цветы к монументу.

Помимо этого, гости церемонии увидели музейную экспозицию, открывшуюся в управлении. Она посвящена истории рязанского уголовного розыска. В нее вошли фотографии, наградные листы, медали, макеты оружия и различные документы.

Экспозицию музея пополнил рассекреченный документ, свидетельствующий о ликвидации банды — она действовала в сороковые годы на территории региона. Так, в 1945 году, от рук лидера этой группировки погибли сотрудник УНКГБ по Рязанской области и оперуполномоченный уголовного розыска Горотдела милиции. Сергей Ерофеев вручил экземпляр документа главе управления уголовного розыска УМВД Денису Грибанову.

В завершении церемонии присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга минутой молчания.