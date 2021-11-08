В Рязани на улице Большой в аварии пострадала 47-летняя женщина

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 6 ноября, примерно в 12:25 вблизи дома № 92 по улице Большой. По предварительной информации, 47-летняя жительница города Сасово на Hyundai Creta не уступила дорогу и столкнулась с «УАЗ Патриот», которым управлял 42-летний местный житель.

Водитель первого автомобиля получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.