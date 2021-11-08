В Рязани мужчина ограбил таксиста

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Р. Ф. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В Рязани ограбили 48-летнего таксиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился водитель и сказал, что у него из рук вырвал деньги незнакомец и убежал. Мужчина сообщил, что в тот вечер ездил за рулем такси. В центре города к нему в машину попросился сесть незнакомец. Он попросил довезти его до торгового центра на улице Гагарина.

После завершения поездки пассажир отдал деньги за услугу, а таксист вытащил выручку, чтобы отсчитать сдачу. В этот момент пассажир взял деньги и выскочил из салона. Потом он убежал ко входу в торговый центр и скрылся там. Всего злоумышленник похитил 3800 рублей.

Полицейские нашли несколько работников торгового центра, которые запомнили внешность мужчины, забежавшего в помещение. По их словам составили портрет злоумышленника. Оперативники вспомнили, что с такой внешностью некоторое время назад привлекали к уголовной ответственности за кражу привлекали 23-летнего рязанца.

Полиция нашла рязанца на улице города. Выяснилось, что он пристрастился к синтетическим наркотикам и употреблял спиртное. В этот вечер он был нетрезв и решил ограбить таксиста, увидев деньги. С купюрами он попытался затеряться в торговом центре.