В Рязани автомойщика осудили за угон машины
40-летний работник выпил с напарником на работе и решил угнать Chevrolet Cruze, который был на мойке.
В Рязани автомойщика осудили за угон автомобиля. Об этом сообщил
40-летний работник выпил с напарником на работе и решил угнать Chevrolet Cruze, который был на мойке.
Он взял ключи от машины и поехал от автомойки до площади Свободы в Рязани, где его остановили сотрудники ГИБДД.
Автомойщик активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину, также у его матери есть инвалидность. Суд учел это и назначил ему штраф.
Приговор вступил в законную силу.