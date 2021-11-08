В Рязани автомойщика осудили за угон машины

40-летний работник выпил с напарником на работе и решил угнать Chevrolet Cruze, который был на мойке.

В Рязани автомойщика осудили за угон автомобиля. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

40-летний работник выпил с напарником на работе и решил угнать Chevrolet Cruze, который был на мойке.

Он взял ключи от машины и поехал от автомойки до площади Свободы в Рязани, где его остановили сотрудники ГИБДД.

Автомойщик активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину, также у его матери есть инвалидность. Суд учел это и назначил ему штраф.

Приговор вступил в законную силу.