В полицию доставили рязанца, нарушившего ограничения административного надзора

Вчера в полицию обратились рязанцы обеспокоенные тем, что в подъезде дома № 30 на улице Мервинской лежит мужчина. Возможно, он нетрезв или болен.

В отдел полиции доставили 37-летнего рязанца, нарушившего административный надзор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жильцы дома № 30 по улице Мервинской. Они сообщили, что в подъезде лежит мужчина. Рязанцы подумали, что мужчина нетрезв или болен.

Полиция выехала на место и выяснила, что он пьян. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности, а сейчас он находится под административным надзором, который необходим для предотвращения совершения им новых преступлений и правонарушений. Мужчине нельзя было посещать развлекательные учреждения, покидать жилище ночью, а также находиться в общественном месте пьяным.

Полицейские доставили нарушителя в полицию. Выяснилось, что он неоднократно нарушал ограничения, находясь од административным надзором.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 314 УК РФ («Уклонение от отбывания ограничения свободы»).