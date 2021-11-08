\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 71.4 -0.09 09/11
ЦБ EUR 82.54 -0.27 09/11
Нал. USD 70.90 / 71.90 16:01
Нал. EUR 82.21 / 82.95 16:28
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
9 283
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
21 537
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
6 829
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
15 832
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В полицию доставили рязанца, нарушившего ограничения административного надзора
Вчера в полицию обратились рязанцы обеспокоенные тем, что в подъезде дома № 30 на улице Мервинской лежит мужчина. Возможно, он нетрезв или болен.

В отдел полиции доставили 37-летнего рязанца, нарушившего административный надзор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жильцы дома № 30 по улице Мервинской. Они сообщили, что в подъезде лежит мужчина. Рязанцы подумали, что мужчина нетрезв или болен.

Полиция выехала на место и выяснила, что он пьян. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности, а сейчас он находится под административным надзором, который необходим для предотвращения совершения им новых преступлений и правонарушений. Мужчине нельзя было посещать развлекательные учреждения, покидать жилище ночью, а также находиться в общественном месте пьяным.

Полицейские доставили нарушителя в полицию. Выяснилось, что он неоднократно нарушал ограничения, находясь од административным надзором.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 314 УК РФ («Уклонение от отбывания ограничения свободы»).