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В Пермском крае пропали двое школьников
Мальчиков разыскивают с воскресенья.

В Пермском крае пропали двое школьников. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мальчики 10 и 13 лет пропали в городе Верещагино. В воскресенье, 7 ноября, они самостоятельно ушли из дома, не поставив в известность взрослых. В соцсетях появилась информация, что дети ушли вместе. Последний раз их видели ближе к вечеру.

«Прокуратура Верещагинского района организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей», — сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо правоохранительных органов, к поискам детей присоединились волонтеры поискового отряда. К вечеру понедельника дети до сих пор не найдены.