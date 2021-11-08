В нескольких российских регионах продлили срок нерабочих дней

Губернаторы приняли решения, исходя из ситуации с коронавирусом в областях.

В пяти российских регионах продлили нерабочие дни. Об этом сообщает РИА Новости .

Так, в Томской области период продлили до 15 ноября, в Новгородской — до 14 ноября, в Челябинской и в Курской — до 12 ноября включительно, а в Смоленской — до 10 ноября. Главы регионов приняли решения на основании ситуации с коронавирусом в своих субъектах.

Также сообщалось, что нерабочие дни продлят и в Брянской области. Однако позже пресс-служба регионального правительства опровергла РИА Новости эту информацию.

На федеральном уровне нерабочие дни были объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов, в частности, в Рязанской области, они не были продлены.