В Москве завели уголовное дело после массовой драки

После массовой драки на востоке Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом передает
Драка произошла 6 ноября на Саянской улице. Во время драки одного из участников проткнули острым предметом.
Пострадавший находится в больнице, а ударивший его человек задержан. На допросе он заявил, что был пьян во время драки.
Уголовное дело расследуют по части 3 статьи 30, пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Ранее на видео попала часть драки, в которой участвовали несколько десятков человек. По предварительной информации, конфликт начался из-за того, что молодых людей возмутила шумная компания. Стычка переросла в драку стенка на стенку.