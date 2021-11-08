В Москве завели уголовное дело после массовой драки

Драка произошла 6 ноября на Саянской улице. Во время драки одного из участников проткнули острым предметом.

После массовой драки на востоке Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Р. Ф. Юлию Иванову.

Драка произошла 6 ноября на Саянской улице. Во время драки одного из участников проткнули острым предметом.

Пострадавший находится в больнице, а ударивший его человек задержан. На допросе он заявил, что был пьян во время драки.

Уголовное дело расследуют по части 3 статьи 30, пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее на видео попала часть драки, в которой участвовали несколько десятков человек. По предварительной информации, конфликт начался из-за того, что молодых людей возмутила шумная компания. Стычка переросла в драку стенка на стенку.