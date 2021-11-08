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В Челябинске пенсионер избил десятилетнего ребенка
Мужчина подозревал мальчика в хулиганстве.

В Челябинске пенсионер избил 10-летнего ребенка-соседа. Об этом сообщили в telegram-канале SHOT.

Инцидент произошёл на глазах матери мальчика. В момент случившегося она выглянула в окно и требовала отпустить ребенка.

Приехавшим полицейским 62-летний мужчина заявил, что школьник с приятелями якобы стучал в его окно камнями, дразнился и звонил в домофон. Он отметил, что это происходило на протяжении двух дней. Мальчик обвинения отрицал. Он заявил, что этим занимались его «новые друзья», а он просто наблюдал.

Как указано в telegram-канале, ребёнок не получил серьезных травм. На пенсионера составили административный протокол по статье «Побои». Отмечается, что мужчина подал встречное заявление по статье о хулиганстве.

Также сказано, что ранее пенсионер конфликтовал с родителями избитого ребенка.