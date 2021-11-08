Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко

Ему было 55 лет. Он руководил ведомством с 2008 по 2012 годы.

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов.

Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внёс большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил Министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет", — отметил в некрологе министр.

Сергей Шматко возглавлял ведомство с 2008 по 2012 годы. С 2013 по 2015 годы он был председателем совета директоров компании «Россети». В 2013 году чиновника назначили специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Помимо этого он был президентом ООО «Артпол Холдинг».