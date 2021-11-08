Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов.
Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внёс большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил Министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет", — отметил в некрологе министр.
Сергей Шматко возглавлял ведомство с 2008 по 2012 годы. С 2013 по 2015 годы он был председателем совета директоров компании «Россети». В 2013 году чиновника назначили специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Помимо этого он был президентом ООО «Артпол Холдинг».
Сергею Шматко было 55 лет. По информации