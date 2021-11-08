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Рязанским школьникам предложили стать авторами новогодних открыток
Конкурс проводит «Почта России» совместно с Музеем Победы и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Рязанским школьникам предложили нарисовать «Елку Победы» и стать авторами новогодних открыток. Конкурс проводит «Почта России» совместно с Музеем Победы и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Всероссийский детский конкурс «Нарисуй „Елку Победы“» стартовал 1 ноября. В нем могут принять участие юные художники старше шести лет. Им предлагают пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года: они могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Участники могут создать рисунки на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы необходимо загрузить на сайт Музея Победы до 28 ноября. Рисунки будут оценивать в пяти возрастных номинациях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и старше 18 лет. В каждой категории выберут победителя. С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря. «Почта России» использует их рисунки для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Положение о конкурсе и заявку на участие можно посмотреть на сайте Музея Победы victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/