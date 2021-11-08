Рязанская группа компаний «Точинвест» поставила на Камчатку барьерное ограждение собственного производства

Об этом сообщили в компании.

Рязанская промышленная Группа компаний «Точинвест» поставила на Камчатку 18,5 километров металлического барьерного ограждения собственного производства. Об этом сообщили в компании.

28 октября в эксплуатацию ввели единственную на Камчатке федеральную трассу «Морпорт-Аэропорт» (А-401). По показателям состояние дороги до ремонта признали несоответствующим требованиям безопасности и пропускной способности.

После капремонта число полос на дороге увеличили до четырех, установили 18,5 километров металлического барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки движения транспорта. Также провели другие дорожные работы в рамках комплексного обустройства.

В мероприятии приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также от ГК «Точинвест» присутствовал директор филиала «ТОЧИНВЕСТ Хабаровск» Сергей Лапшичев и ряд других представителей дорожной отрасли.

Отмечается, что ремонт федеральной трассы «Морпорт-Аэропорт» стартовал в 2020 году, заказчиком выступил Росавтодор. Сейчас генеральный подрядчик, компания «Устой-М», продолжает работу на дороге. Работ планируют завершить в 2024 году.