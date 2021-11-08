Рязанка устроила конфликт в «Пятерочке» из-за нежелания надеть маску
Видео инцидента в понедельник, 8 ноября, она опубликовала в группе «Новости Рязани Вконтакте».
Рязанка устроила конфликт в «Пятерочке» из-за нежелания надеть маску. Видео инцидента в понедельник, 8 ноября, она опубликовала в группе «
Конфликт произошел в магазине «Пятерочка», расположенном на Куйбышевском шоссе.
«Опять отказались пробивать продукты на кассе. Никакие ссылки на противопоказания и увещевания не нарушать закон не помогли. Старшая вела себя агрессивно, угрожала применением силы, если я положу деньги и уйду. Далее начался откровенный треш. Она стала на меня нападать и пыталась выбить из рук телефон», — написала рязанка.
При этом из видео понятно, что женщину просили надеть маску, чтобы кассир смог пробить продукты.