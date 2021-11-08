Рязанцев предупредили о вирусе парагриппа

Человек любого возраста может заразиться вирусом парагриппа. Его симптомы похожи на другие острые респираторные вирусные инфекции.

Жителей Рязанской области предупредили о том, что кроме привычного вируса гриппа циркулирует вирус парагриппа — острой респираторной инфекции, которая характеризуется поражением дыхательных путей, преимущественно гортани. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди вирусов парагриппа есть четыре вида, у каждого из которых свои особенности.

«Все типы вируса парагриппа могут вызывать острую инфекцию верхних и нижних дыхательных путей, чаще всего — острый ларингит — воспаление гортани с осиплостью голоса и сухим кашлем», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В сообщении добавили, что человек любого возраста может заразиться вирусом парагриппа. Его симптомы похожи на другие острые респираторные вирусные инфекции. По словам специалистов, инфицированные таким вирусом обычно выздоравливают без специального лечения, но те, у кого ослаблена иммунная система, могут получить осложнения, в первую очередь пневмонию. Дети также могут заболеть крупом и бронхиолитом.

«Случаи смерти от них регистрируются редко, но не исключены полностью», — отметили в Роспотребнадзоре.

В сообщении добавили, что вирус передается при общении с больным, чаще всего воздушно-капельным путем.

На твердой поверхности вирус живет до 10 часов. Симптомы проявляются через два-семь дней: поднимается температура не выше 38 градусов, ломит тело, появляется слабость, кашель, насморк, боль в груди, першение и боль в горле, затрудненное дыхание.

У детей заболевание протекает тяжелее, чем у взрослых.