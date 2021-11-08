Россиянам рассказали, сколько антител полностью защитят от «дельта» — штамма

Исследование провели среди четырех тысяч москвичей.

Россиянам рассказали, какое количество антител должно быть, чтобы полностью защитить организм от «дельта» — штамма. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщили « Известия ».

Специалисты центра провели исследование среди четырех тысяч москвичей. Результаты показали, что для защиты от «дельта» — штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. При этом, чтобы полностью снизить риск заболевания, требуется 500 единиц и больше.