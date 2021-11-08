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Роспотребнадзор заявил о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом часто замечают насморк и боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Россиянам рассказали, что большинство симптомов COVID-19 схожи с обычным ОРВИ. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова привели РИА Новости.

Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом часто жалуются на насморк и боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Вместе с тем, в 30-50 процентах случаев при коронавирусе стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ. Пшеничная отметила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.