Роспотребнадзор заявил о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом часто замечают насморк и боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Россиянам рассказали, что большинство симптомов COVID-19 схожи с обычным ОРВИ. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова привели РИА Новости .

Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом часто жалуются на насморк и боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

Вместе с тем, в 30-50 процентах случаев при коронавирусе стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ. Пшеничная отметила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.