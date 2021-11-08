Появились подробности аварии с кабаном в Рязанской области

Ранее видео сбитого животного опубликовали в соцсетях.

Появились подробности аварии с кабаном в Рязанской области. Информацию об этом в понедельник, 8 ноября, опубликовало ИД « Пресса ».

Животное сбил фургон с пивом примерно в 9:00 вблизи села Красное. Как отметил водитель, кабана он не заметил, подумал, что пробило колесо.

«Дорога была свободной, на ней не было никаких препятствий, — рассказал мужчина. — Потом был резкий удар, я подумал, что колесо пробило: руль все-таки удержал. Проехав несколько метров вперед, в задние зеркала увидел, что на дороге кто-то лежит. Мы с напарником остановили машину и вернулись на место происшествия. На противоположной стороне дороги был мертвый кабан. Его туша преграждала движение. Пока мы шли, какой-то водитель легковушки оттащил мертвое животное на обочину. Видимо, кабан шел на большой скорости, выскочив из-под бугра».

Животное от удара погибло на месте. У автомобиля оторвало бампер.

Как отметил охотовед Пронского района Павел Балабошин, мертвого кабана утилизируют.

Ранее видео сбитого животного опубликовали в соцсетях.